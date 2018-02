Fleau de Baian naar KWPN attestkeuring

Adelinde Cornelissen moest Fleau de Baian vlak voor de derde bezichtiging afmelden. “Hij heeft een dik been, dus helaas konden we hem vandaag helaas niet laten zien”, aldus Cornelissen op Horses.nl. Het weekend ervoor had Cornelissen nog de Intermédiaire I-kür gewonnen met achtjarige Jazz-zoon op Jumping Amsterdam. De hengst heeft inmiddels zijn dekbrevet in Oldenburg en bij het AES.

Bordeaux van Van Uytert

Naast Fleau de Baian staan nog vijf driejarige dressuurhengsten op de startlijst van de attestkeuring. Daaronder ook Karaat US (Bordeaux x Ferro), de hengst waar Joop van Uytert hoge verwachtingen van heeft. Van Uytert baalde als een stekker toen hij de bruine niet in Den Bosch kon laten zien door een blessure van de hengst.

Eén driejarige hengst, een zoon van Sir Donnerhall x Krack C, komt voor de eerste bezichtiging in Ermelo. Ook worden twee driejarige springpaarden voor de eerste bezichtiging op de attestkeuring verwacht.

