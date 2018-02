“Hij heeft een dik been, dus helaas konden we hem vandaag helaas niet laten zien”, aldus Cornelissen, die Fleau de Baian vorig weekend nog naar de overwinning stuurde in de Intermédiaire I-kür op Jumping Amsterdam.

De amazone kreeg wel een andere hengst (in gezamenlijk bezit met Gerard Korbeld) aangewezen voor het verrichtingsonderzoek. De door Lineke Bennink gefokte Kayne (Governor x Rousseau).

Bron: Paardenkrant-Horses.nl