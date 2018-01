Fokkerijprijs voor 4* eventingmerrie Faerie Dazzler

Faerie Dazzler, aka Daisy, werd in 1990 geboren op Jennie Loriston-Clarke’s Catherston Stud, maar Trisha Rickards staat als fokker te boek. De dochter van Catherston Dazzler kwam als achtjarige bij David Green op stal en groeide uit tot een succesvolle eventer. Internationaal kwam het duo aan de start op 2* en 3* wedstrijden, onder andere in Boekelo en eenmaal was er een start in Burghley.

Jonelle en Tim Price

Daisy bracht zes veulens, ook allen gefokt door Rickards op de Catherson Stud, waarvan de dertienjarige Faerie Dianimo (v. Dimaggio) de bekendste is. De merrie liep onder Jonelle Price op de Olympische Spelen in Rio en werd zeventiende. Afgelopen jaar was het paar vierde in de 4* van Pau.

Jonelle Price’s man Tim zit op de een jaar jongere Xavier Faer (v. Catherston Liberator) die onder meer derde werd in Badminton vorig jaar.

Zes nakomelingen

Verder heeft Daisy kinderen van Kuwait Beach, Mayhill, Deanes San Ciro Hit en Grafenstolz.

Bron Horse and Hound