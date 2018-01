For Romance II nu helemaal van Paul Schockemöhle

Ondanks dat de eerste jaargang veulens het goed deden op veilingen en hoge prijzen opbrachten, was het missen van de goedkeuring voor het DWB de reden om de Fürst Romancier-zoon volledig aan Paul Schockemöhle te doen. Op de Deense hengstenkeuring vorig jaar viel het doek voor For Romance II. Hij werd toen samen met Andreas Helgstrands For Emotion (v. Foundation) afgewezen door het stamboek.

Volle broer keuringskampioene Fasine

For Romance II werd in 2015 voor het Oldenburger Verband goedgekeurd. De volle broer van For Romance en keuringskampioene Fasine, maakte destijds een uitstekende indruk. Op de 14-dagentest in Schlieckau liep de hengst 8,29 gemiddeld voor de dressuuronderdelen en slaagde met 7,48 voor het examen.

Na het afleggen van de sporttest in Verden, die hij afsloot met een 7,79 gemiddeld, kreeg For Romance erkenning voor het Hannoveraner Verband.

Bron HP Horses