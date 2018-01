Friese hengst Wikke 404 overleden

Wikke 404 werd op 2 maart 1999 geboren bij L.A.H. Smolenaers in Nederweert en werd in 2002 als driejarige goedgekeurd. Wikke kenmerkte zich als een allrounder. Een typering die ook van toepassing was op z’n nakomelingen.

Enige goedgekeurde Ritse 322-zoon

Wikke 404 was niet alleen de enige goedgekeurde zoon van Ritse 322, hij was tot dusver ook de enige goedgekeurde hengst uit merriestam 107. Zijn moeder was de Sterpreferente Gerlof 294-dochter Annerichje T. Na haar volgden een Stermerrie van Tjimme 275, een Sterpreferente dochter van Freark 218 en een Stermerrie van Alwin 211. Wikke 404 is de enige stamboekhengst met deze Noldus 198-zoon in de stamboom. Wikke 404 werd in 2007 goedgekeurd op basis van nakomelingen. Van Wikke 404 werden 989 nakomelingen geregistreerd.

91 ster-nakomelingen

91 nakomelingen werden (minimaal) Ster, waarvan zeven Kroon en één Model. Acht nakomelingen behaalden het Sportpredicaat en één nakomeling is Sport-Elite. De bekendste dochter van Wikke 404 is Trudi, die als driejarige kampioene werd tijdens de Centrale keuring in 2009 en later Model werd verklaard. Van Wikke 404 werd een zoon goedgekeurd: Aarnold 471.

Bron: KFPS