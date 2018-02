Voorjaarskeuring Trakehnen levert geen nieuwe hengsten op

Drie hengsten uit de jaargang 2015 werden aan de commissie getoond. Het waren Konvent (v. Millennium x K2), Assuan (v. Phlox x Altgold II) en Tanzgold (v. Schwarzgold x Caprimond). Uit de jaargang 2014 kwam de Rheinklang x Latimer-zoon Pac Man. Geen van de vier kreeg een goedkeuring.

Silvery Moon geblesseerd

De volbloedhengst Silvery Moon was wel in Münster aangekomen, maar had zich ’s nachts in de box geblesseerd en kon dus niet voorgesteld worden. De aparte bonte hengst van Haupt- und Landgestüts Marbach werd onlangs door het DSP erkend. Deze zevenjarige hengst, die vijf jaar succesvol op de renbaan heeft gelopen en vijf overwinningen en achttien klasseringen op zijn naam schreef, werd onder het zadel voorgesteld. Het Deutsche Sportpferd keurde de hengst goed als verrijking van het fokprogramma voor de eventers.

Bron St.Georg