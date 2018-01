Gelderse hengst Floris BS te koop aangeboden

Nadat in één van de gebouwen van mede-eigenaar Verwaijen in mei vorig jaar een wietplantage werd ontdekt, verdween Floris BS voor Ireen de Leeuw uit het oog, zo liet ze weten aan Horses.nl.

Hengstencompetitie

De hengst was in 2016 nog goed in de Hengstencompetitie voor Gelderse hengsten nog goed voor de finale-overwinning in de M dressuur. Na de verkoop aan Verwaijen en De Leeuw bleef het stil rondom de hengst.

Verkoop

Floris BS wordt inmiddels op de trainingsstal van Lubbert van Oene en Simone Jongbloed te koop aangeboden voor een klant.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl