In de kampioenskeuring Gelders paard op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch streden alle drie de voor het verrichtingsonderzoek aangewezen hengsten om het kampioenslint. Uiteindelijk was het de krachtig bewegende cat. nr. 656 (Habanna x Alexandro P), gefokt door en geregistreerd bij Dressuurstal Rutten, die als winnaar uit de bus kwam.