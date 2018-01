Halfzus Belantis wint eerste DSP-merriekampioenschap

De voormalig voorzitter van het Hannoveraner Verband, Mafred Schäfer, vormde samen met Martin Spoo, fokkerijleider en directeur van het Rheinische Pferdestammbuch, de jurycommissie. Ze kenden Phantastica een 8,41 toe, waarmee de titel DSP Merrie van het Jaar haar niet kon ontgaan. De merrie is in bezit van Haupt- en Landgestüt Neustadt/Dosse. Twee jaar geleden werd ze al kampioene van Brandenburg.

Millennium-dochter op twee

Het reservekampioenschap ging naar Diamant (Millennium x Quattro B). De merrie, die al meerdere malen aan kop ging in rijpaardenproeven, verzamelde een 8,25. Candelera B (Best of Gold x Landsberg) kreeg een 8,03 en maakte daarmee het podium compleet. Deze merrie was vorig jaar Landessiegerstute van Bayern.

Bron: St. Georg