Hannover keurt 12 hengsten na sporttest

De door familie Ten Bosch uit Driel gefokte Jovian kreeg de hoogste punten van de jury in de sporttest. De vierjarige kwam gemiddeld uit op een 9,01. De hengst, in eigendom van Helgstrand Dressage, moet nog een 14-dagentest of 50-dagentest lopen voor definitieve goedkeuring. De KWPN aangewezen Frascino (v. Fürst Wilhelm) werd ook goedgekeurd. Hij ontving in de sporttest gemiddeld een 8,12.

For Gold, Don Royal en Baron

Andere dressuurhengsten die werden goedgekeurd zijn For Gold (Franziskus x Zack x Weihegold v. Don Schufro), de Brandenburger kampioen Don Royal (Don Juan de Hus x Rubin-Royal) en Baron (Benicio x Sir Donnerhall). Tenslotte werd de Trakehner High Motion (v. Saint Cyr) toegelaten tot de dekdienst, niet bij Hannover, maar voor Rheinland.

Toppers Del Arko, Checkter en Denver

De vijfjarige springhengst Del Arko d’Henvet (v. Tsunami de Hus) ontving de hoogste punten in de sporttest in Verden. Met een 9,4 gemiddeld had deze Franse hengst van het Holsteiner Verband precies hetzelfde gemiddelde als in zijn 14-dagentest van vorig jaar. Hij is ook goedgekeurd bij de Hannoveraner Verband. Checkter (Cellestial x Lord Pezi), ook al twee jaar op rij topscoorder in testen werd goedgekeurd en hetzelfde geldt voor Denver (v. Dinken), de topscoorder bij de vierjarige springhengsten.

Diamant de Quidam, Kanndarco en Charleston

Andere springhengsten die werden goedgekeurd voor het Hannoveraner Verband zijn onder andere de OS-kampioen van 2015, Diamant de Quidam (Diamant de Semilly x Quidam de Revel), Kanndarco (Kannan x Darco) en Charleston (Cascadello x Cantus).

Klik hier voor een overzicht van alle goedgekeurde hengsten

Lees ook:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Hannoveraner