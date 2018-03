Heartbeat Elitehengst bij SWB

Heartbeat, gefokt door W. Geraats uit Heythuysen, heeft het elitepredicaat toegewezen gekregen op basis van goede sportprestaties. Maar liefst 67% van zijn nakomeling is actief in de sport, wat een ongebruikelijk hoog percentage is voor hengsten met relatief veel nakomelingen.

Nakomelingen

De meest succesvolle nakomelingen van Heartbeat zijn Main Road, die internationaal 1,60 meter loopt onder Shane Sweetnam, Hasard, die 1,50 meter loopt onder Niklas Arvidsson en Lucky Lisa, die 1,45 meter loopt onder Alexander Zetterman.

Ook de jonge nakomelingen van Heartbeat doen goede zaken op verschillende keuringen en wedstrijden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/SWB