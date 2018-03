Helgstrand met 28 hengsten naar Deense hengstenkeuring

In totaal staan er 94 spring- en dressuurhengsten in de catalogus van de DWB Hengstenkeuring 2018 en bijna een derde van de hengsten op de keuring komt dus uit de stal van Andreas Helgstrand. Als de springhengsten worden weggestreept vormen de 28 hengsten van Helgstrand Dressage bijna de helft van de dressuurcollectie in Herning.

Keuringstoppers

Helgstrand heeft zijn drie aankopen van de KWPN Hengstenkeuring 2018 aangemeld voor de Deense hengstenkeuring. Kampioen cat.nr 553 Kremlin MD (Governor x Rousseau), reservekampioen cat.nr 482 Kadans (Franklin x Jazz)en cat.nr 414 Knock-Out (Expression x Ferro). Van de Hannoveraanse keuring komen de voor 600.000 euro geveilde So Unique (Sezuan x Donnerhall), de voor 360.000 euro geveilde For Sure (Finest x De Niro) en de in Verden al door Helgstrand voorgestelde Suarez (Sezuan uit volle zus moeder Glock’s Toto jr). Op de Oldenburger keuring 2016 werd Ferdades (Fürstenball x Donnerhall) goedgekeurd.

Een Oldenburgs, maar nog geen Deens dekbrevet hebben de WK-finalisten Atterupgaards Botticelli (Benneton Dream x Caprimond) en de miljoenenhengst Ferrari (Foundation x Hotline). Ook zij staan in het boekje.

De nummer 5 van de KWPN Kampioenskeuring 2018 is bij Helgstrand al onder het zadel: Knock-Out (v. Expression) – Foto: Helgstrand Dressage

Afgewezen hengsten

Andreas Helgstrand komt ook met een aantal hengsten die de toets der kritiek bij andere stamboeken niet konden doorstaan. Een hengst komt zelfs voor poging 2 in Denemarken: For Emotion, die vorig jaar door Helgstrand werd verkocht aan Anna Kasprzak. Hij werd op de DWB hengstenkeuring 2017 afgewezen vanwege zijn model.

Andere ‘afgewezen’ hengsten zijn de bij het KWPN bedankte Jovian (Apache x Tango) en Janeiro Platinum (Sezuan x UB 40), die al wel ter dekking staan bij Helgstrand en volgens zijn website Oldenburgs zijn goedgekeurd. Dat geldt ook voor de in Westfalen afgewezen Kaliber L (Franklin x Rubin-Royal). Het verbaasde Helgstrand afgelopen najaar dat de Westfaalse hengstenkeuringscommissie de hengst niet goedkeurde. Met de twee in Oldenburg afgewezen Grand Galaxy Win T’s (eentje uit Fiontina), komt de Deense handelaar niet.

Familie van Zonik en tweede Revolution

Grand Galaxy Win T is wel topaanvoerder van de keuring met acht zonen. Daarvan eentje uit de moeder van Glock’s Zonik: Straight Horse Cosmo. Zoniks moeder Romanik (v. Blue Hors Romanov) is de grootmoeder van Straight Horse Sir Romance (For Romance I x Jazz).

Franklin is met vier zonen ook goed vertegenwoordigd in Denemarken. Naast de KWPN reservekampioen en de in Westfalen afgewezen Kaliber L, komt er ook een ‘tweede Revolution’. Helgstrand heeft een hengst Revolution Nobel (Franklin x Solos Landwind) gedoopt.

Straight Horse Cosmo:



Blue Hors

De andere grootmacht in de Deense dressuurwereld, Blue Hors, komt met een wat bescheidener aantal hengsten naar de keuring. Acht stuks. Daaronder onder andere de absolute publiekslieveling van de Oldenburger keuring, Blue Hors Londoner (v. Londontime), een driekwartbroer van Blue Hors Zack, de topper van de Starsale 2015 Karamels Toto Texel (Toto jr x Charmeur, 18.500 euro) en de reeds Westfaals goedgekeurde Blue Hors Zippo EG (v. Farrell), die komend seizoen bij de IJzeren Man in Weert ter dekking staat.

In totaal komen er acht zonen van Blue Hors-hengsten op de keuring (vier keer Zack, drie keer Don Olymbrio en een keer Farrell).



Jerveaux, Jargon en Ibolensky

Familie Brinkman gaat met drie hengsten naar Herning. Een dressuurhengst en twee springhengsten. De vierjarige voorjaarsverrichtingstopper Jerveaux (v. Ferdeaux), de eveneens vierjarige reservekampioen van de keuring 2017, Jargon (v. Farfan M), en de vijfjarige Ibolensky (v. Cornet Obolensky). De met 89 punten ingeschreven Imposantos (v. Wynton) was ook aangemeld, maar hij is al weer van de lijst gehaald.

Uit Nederland komen verder nog de driejarige Kick Pleasure (v. Sezuan) die afwezig was in Den Bosch en nu op naam staat van Hestengen Dressage en de Indian Summer (v. Wynton). De reeds goedgekeurde Valverde (v. Vitalis), It’s Me (v. Fürst Romancier) en de springhengst J. Bogegardens Zidane (v. Zirocco Blue VDL) komen terug voor het kampioenschap en de definitieve goedkeuring.

