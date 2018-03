Eerder al had de Deen voor de Duitse fokkerijmarkt de bekende fokkerij-expert Michael Schmidt (ex-Peterhof) in dienst genomen. Het bedrijf van Reesink gaat nu als zelfstandig bureau alle fokkerijzaken voor Hengstrand in Nederland regelen. Het concept is even simpel als geniaal. Reesink en de speciaal voor dit werk in dienst genomen Marloes Kornegoor fungeren – met alle respect – als ‘doorgeefluik’ van Andreas Helgstrand in Nederland. “In de fokkerij heb je uiteindelijk alleen maar een hengstenhouder, een merrie-eigenaar en een dieren- arts voor de inseminatie nodig”, zegt Marloes Kornegoor.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl