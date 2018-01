HK BWP: Cornet scoort in zijn thuisland, 53 hengsten naar 3e fase

Met prestatie doordrenkte moederlijnen en veel vermogen. Wat dat betreft dit jaar in de tweede fase van de BWP keuring niets nieuws aan het Belgische front. Opvallend dit jaar is de invloed van Cornet Obolensky (Windows van het Costersveld) in zijn thuisland. De volledig in Westfalen ingeburgerde schimmel (waaraan Westfalen haar eerste plaats op de HorseTelex Ranking 2017 dankt) heeft een flinke vinger in de pap. Zeven van zijn zonen mogen naar de derde fase. In totaal werden vandaag 47 springhengsten doorverwezen naar de zadeltest in maart.