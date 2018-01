HK BWP: Volg de keuring live

De tweede fase van de BWP hengstenkeuring is vandaag op Het Azelhof in Lier begonnen met de presentatie op de straat, vanmiddag wordt de keuring vervolgd met de beoordeling van het exterieur op de zachte bodem. In totaal staan 75 BWP-springhengsten, 39 niet-BWP springhengsten, vijf BWP-dressuurhengsten en vier niet-BWP dressuurhengsten in het boekje. De keuring is live te volgen via ClipMyHorse.tv.