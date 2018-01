HK DSP: Goede dressuurcollectie met 15 goedgekeurde hengsten

De DSP-keuring staat zo vlak voor de KWPN hengstenkeuring niet standaard op de agenda bij de Nederlandse fokker, hengstenhouder en KWPN fokleiding, maar is zeker het aankijken waard. De in de breedte goede dressuurcollectie heeft enkele interessante bloedalternatieven.

KWPN-gefokte hengsten niet goedgekeurd

De twee in Nederland geboren hengsten, cat.nr 60 (Franklin x Krack C, fokker J.J. Schaper uit Oosthem) en cat.nr 76 (Vivaldi x Citango, fokker G. Schuring uit Emst), werden beide niet goedgekeurd. Daarentegen doet het Nederlandse bloed van Zack het goed in München: Zonen van hemzelf, Sezuan en Zalando werden goedgekeurd.

Lijst goedgekeurde hengsten

De onderstaande dressuurhengsten zijn goedgekeurd. Morgenochtend worden de hengsten geprimeerd en wordt de kampioen bekend gemaakt. De keuring wordt vanmiddag vervolgd met het vrijspringen en de keuring voor de springhengsten en is live te volgen via ClipMyHorse.tv.

Cat.nr 42: Amanzing Spirit x Lord Loxley I

Cat.nr 45: Dancier x Sunny Boy

Cat.nr 46: Dante Weltino x Fidertanz

Cat.nr 47: Diamond Hit x Don Larino

Cat.nr 51: Escolar x Sandreo

Cat.nr 57: For Romance I x Disco Tänzer

Cat.nr 59: For Romance I x Lorentin I

Cat.nr 61: Franziskus x Belissimo M

Cat.nr 63: Fürstbischof x Don Frederico

Cat.nr 65: Fürstenball x Stedinger

Cat.nr 68: Luis Figo x Rubin Royal

Cat.nr 72: Sezuan x Sandro Hit

Cat.nr 74: Van Vivaldi x Converter

Cat.nr 77: Zack x Londonderry

Cat.nr 78: Zalando x Don Diamond

Video’s

Cat.nr 46 (Dante Weltino x Fidertanz)



Cat.nr 59 (For Romance I x Lorentin I)



Cat.nr 61 (Franziskus x Belissimo M)



Cat.nr 65 (Fürstenball x Stedinger)



Programma

woensdag 24 januari

16.00 uur: vrijspringen dressuurhengsten

donderdag 25 januari

8.30 uur: straat

13.00: vrijbewegen dressuurhengsten

16.30 uur: vrijbewegen springhengsten

vrijdag 26 januari

9.00 uur: longeren en keuring dressuurhengsten

14.00: vrijspringen en keuring springhengsten

zaterdag 27 januari

10.30 uur: huldiging premiehengsten

13.30 uur: veiling

Bron: Paardenkrant-Horses.nl