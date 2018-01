HK DSP: Twee Achterhoekse hengsten in München

Naast de twee Nederlandse inzendingen is er ook nog een aantal hengsten in Nederland gefokt. Het gaat om de door L.T.M. Bramel uit Loerbeek gefokte cat.nr 18 (Diarado x Mr. Blue), de door G.J. Bosch uit Daen gefokte cat.nr 19 (Durango VDL x Sydney), de door N. Bolscher van Barneveld uit Tilligte cat.nr 22 (Etoulon VDL x Voltaire), de door Th. Tax uit Blitterswijck cat.nr 26 (Kannan x Ultimo) en de door J. Zomer uit Vriezenveen gefokte cat.nr 36 (Zavall VDL x Sidney) bij de springhengsten.

cat.nr 1 (Canabis x Eldorado van de Zeshoek) – Fokker: M. Rietberg, Holten/ Eigenaar: Team Nijhof, Geesteren



cat.nr 23 (Kannan x Indoctro) – Fokker & Eigenaar: B.H.A. Nales Beheer BV



Frankin en Vivaldi

In de dressuurcollectie twee Nederlandse fokproducten. Cat.nr 61 (Franklin x Krack C) werd geboren bij J.J. Schaper uit Oosthem en cat.nr 76 (Vivaldi x Citango) bij G. Schuring uit Emst.

Cat.nr 61 Franklin x Krack C:



Cat.nr 76 Vivaldi x Citango:



Programma

woensdag 24 januari

16.00 uur: vrijspringen dressuurhengsten

donderdag 25 januari

8.30 uur: straat

13.00: vrijbewegen dressuurhengsten

16.30 uur: vrijbewegen springhengsten

vrijdag 26 januari

9.00 uur: longeren en keuring dressuurhengsten

14.00: vrijspringen en keuring springhengsten

zaterdag 27 januari

10.30 uur: huldiging premiehengsten

13.30 uur: veiling

Handige links

Livestream ClipMyHorse.tv

Collectie Springhengsten & Dressuurhengsten

Collectie op HorseTelex

Stokmaten

Meer informatie

Bron: Paardenkrant-Horses.nl