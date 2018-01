Harley VDL had een topjaar bij het KWPN met maar liefst drie goedgekeurde hengsten in één jaar, alledrie verrichtingstoppers. Jenssen VDL en Justice HL ex-aequo in het voorjaar en Jubel ES in het najaar.

Begonnen als NRPS-hengst

De door Martien van der Bruggen uit de topmerrie Larthago gefokte Harley VDL vloog er in eerste instantie direct in de eerste bezichtiging uit bij het KWPN. Familie Van de Lageweg liet zich daardoor niet van de wijs brengen en bracht hem voor bij het NRPS waar hij wel goedgekeurd werd. Het eerste jaar dekte hij bij Arjan Bekkers en kwam hij onder het zadel bij Don Sas. Als vierjarige won hij het NK voor vierjarigen in Ermelo en kwam hij weer op de radar bij het KWPN. De VDL Stud bood hem opnieuw aan en de hengst werd als vijfjarige goedgekeurd met 77 punten.

Keur in 2015

Daarna bracht Harley VDl het onder Jessica Kürten tot en met 1,50-1,55m niveau in de sport. In 2015 werd hij keur verklaard. Harley VDL heeft nu in totaal vier bij het KWPN goedgekeurde hengsten. Naast de reeds genoemde hengsten is dat Everto. In totaal bracht hij 896 KWPN-veulens (t/m 2016), vorig jaar kwamen er daar 136 bij. Hij heeft in totaal 37 stermerries, 4 keurmerries en 7 elitemerries volgens de KWPN database.

Preferent

De voorwaarden voor het hoogste hengstenpredicaat zijn als volgt: Nakomelingen van elf jaar of ouder, een sportindex van boven de 140 (betrouwbaarheid 85%) en de hengst moet nadrukkelijk zijn verervingskracht tonen in de mannelijke lijn: daar komen de verrichtingstoppers in het spel.

Baltic VDL keur

Nóg een predicaat voor een VDL-hengst: de door E. van Ittersum gefokte Baltic kwam dit jaar voor het eerst in aanmerking voor graadverhoging. Om daar voor in aanmerking tre komen moet een hengst aan de volgende voorwaarden voldoen: “Om het keurpredicaat te verkrijgen moeten hengsten aan verschillende voorwaarden voldoen: Ze moeten een sportindex van boven de 140 hebben met een betrouwbaarheid van 85 procent of hoger (bij nakomelingen van 7 jaar of ouder) en daarbij kijken we naar de exterieurvererving, de bewegingsvererving en de opbouw van de index”, legde senior inspecteur Wim Versteeg vorig jaar uit.

1,60m springen en twee goedgekeurde hengsten

Baltic VDL haalde met James Billington het hoogste niveau en wordt sinds korte tijd gereden door Jur Vrieling. Hij sprong twee weken geleden zijn eerste wedstrijd onder Vrieling de 2*-GP van Drachten (1,45m) en werd direct tweede.

Baltic bracht tot en met 2016 556 veulens bij het KWPN (en in 2017 kwamen er 12 bij). Hij heeft twee KWPN-goedgekeurde zonen: Graziano VDL (in het najaar van 2017 verkocht aan Micky Morssinkhof als sportpaard) en Hampton VDL, die in 2016 op de WEF Sporthorse Auction werd verkocht voor 90.000 dollar. Hij bracht volgens de KWPN database 30 stermerries, 15 keurmerries en 18 elitemerries.

