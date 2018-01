HK KWPN: Ook promotie voor Rousseau

De door Jan Haak gefokte Rousseau werd in de kampioenskeuring van de KWPN Hengstenkeuring als zevende geplaatst. In de aansluitende Select Sale werd de hengst door Jan Lamers en wijlen Adriaan van de Goor voor 300.00 gulden als veilingtopper verkocht aan Hilltop Farm.

Successen

De Amerikaanse eigenaar Hilltop Farm liet de hengst nog een tijd in Nederland waarna hij als vierjarige onder Nicolette van Leeuwen (destijds Van Lierop) de Pavo Cup en de hengstencompetitie klasse L won. Een jaar later won het duo de klasse M en behaalde zowel in de Pavo Cup als op het WK in Verden de reservetitel.

Goedgekeurde zonen

Rousseau bracht onder andere de goedgekeurde hengsten Ampère (mv. Flemmingh) en Blue Horse Zack (mv. Jazz), die onder Daniel Bachmann Andersen actief is in de internationale Grand Prix. Op het hoogste niveau in de sport vallen verder Rousseau’s nakomelingen Zippo (mv. Haarlem ) van Patrick van der Meer en Zamacho Z (mv. Rossini) van Jill Huijbregts op.

In de wereldranking van Horsetelex is Rousseau 'Stijger van de Maand'. Zodoende maakte De Paardenkrant deze week een portret van de hengst.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl