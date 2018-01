HK KWPN: Wynton, UB40 en ruin Westpoint keur

Wynton, succesvol in de Grand Prix onder Madeleinde Witte-Vrees, is de enige van het drietal die aanwezig is op de KWPN Stallion Show. De hengst heeft vijf KWPN-goedgekeurde zonen, waarvan één Gelderse hengst.

UB40

UB40 staat al jaren gestationeerd in Noord-Amerika waar hij wordt ingezet voor de fokkerij. Hij werd afgelopen jaar uitgeroepen tot Leading Stallion van Noord-Amerika.

Westpoint

Westpoint werd eerder op het hoogste niveau uitgebracht door Kirsten Beckers en Emmelie Scholtens. De Jazz-zoon werd onlangs als ruin naar Amerika verkocht.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/KWPN