HK Zangersheide: 38 hengsten goedgekeurd

De ook KWPN aangewezen Kathmandu (Flying Dream x Dulf vd Bisschop) haalde de eindstreep bij Zangersheide niet. Wel een Z-dekbrevet was er voor de in de tweede bezichtiging bedankte T.King Toulon W Z (Toulon x Emilion, fokker Peter van Wegen) van Wim ten Pas en Jonny Roelofsen en de in de eerste bezichtiging naar huis gestuurde BWP’er Poetin van de Donkhoeve (Etoulon VDL x Halifax de Laubry) van de VDL Stud. De vijfjarige Casago II (Casall x Carthago) van fokker Tinus van der Bruggen, die de eindstreep van het verrichtingsonderzoek net niet haalde in het najaar van 2016, heeft nu naast een AES-goedkeuring ook een Z-dekbrevet op zak.

Nederlandse inzendingen

Ook de door M. Mooren uit Swalmen gefokte Compire Z (Codex One x Embassy) van M. Smits uit Nederhemert, Tres Brien Z (Toulon x Nabab de Reve) van fokker S.T. Dingen uit Lieshout, de door Jeroen Smak uit Ruurlo gefokte Karim (Harley VDL x Nassau) en de door Erica Lickhammer gefokte H. Zambaccio (Zambesi x Mr. Blue) van de VHL Stables.

16 keer Zangersheide

Zangersheide had met ruim over de 100 hengsten nog nooit zo’n grote opkomst op de voorjaarskeuring. Ook het grote aandeel Z-gefokte hengsten is opvallend. Onder de nieuw-goedgekeurde hengsten zijn er zestien Zangersheide geregistreerd. BWP volgt met negen hengsten en vijf KWPN’ers en vijf Holsteiners werden voorzien van een Zangersheide-goedkeuring.

