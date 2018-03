HK Zweden: 16 hengsten goedgekeurd, kampioenen van Ampère en Action-Breaker

De Zweedse hengstenkeuring is een keuring en een verrichtingstest in één, waarbij de hengsten zowel op exterieur, beweging aan de hand, onder de eigen ruiter en onder een gastruiter worden beoordeeld. Dat leverde bij de springhengsten drie driejarigen, drie vierjarigen en drie vijfjarigen op en bij de dressuurhengsten werden twee driejarigen, twee vierjarigen en drie vijfjarigen goedgekeurd.

Kampioen van Action-Breaker

Tot kampioen bij de springhengsten werd de SWB-gefokte Point Break (Action-Breaker x Balou du Rouet x Looping) verkozen. De andere goedgekeurde hengsten zijn de driejarigen Balstakko (Baloubet du Rouet x Stakkato), C-Future (Casall x Landadel) en CC Stud’s Kuba Libre (Untouchable x Hold Up Premier uit de stam van Aziemieka). Bij de vierjarigen was er ook een dekbrevet voor Baloe HP (Balou du Rouet x Clearway) en de door Schockemöhle naar Flyinge verkaste Calido’s Son (Calido I x Stakkato). Bij de vijfjarigen had Kannan er twee bij: Knockout RMH en Kannatol (ook een Schockemöhle-hengst) en was er een dekbrevet voor Copycat (v. Comme il faut).

Point Break (Action-Breaker x Balou du Rouet) – Foto: Laila Berglund

Kampioen van Ampère

Bij de dressuurhengsten ging de zege naar Demand (Ampère x Don Schufro) en werd ook een vierjarige zoon van Rockefeller (de volle broer van Rubin Royal en Romanov) goedgekeurd: Dortheasmindes Rockey (mv. de bij het KWPN aangewezen Sam Sam).

Bij de driejarigen was er een dekbrevet voor twee hengsten van Paul Schockemöhle: de ‘veilingtopper’ van de Schockemöhle onlineveiling (die nog gewoon op naam van Schockemöhle staat) Vivaldon (Vivaldi x Diamond Hit, al in Mecklenburg geprimeerd) en de reeds in Oldenburg goedgekeurde Go First (Governor x Fürstenball).

Zweeds bloed

Bij de vijfjarigen werd onder andere de opvallend gefokte Americano GJ goedgekeurd. Deze hengst is een zoon van de SWB hengst Black Coffee (Bellini x Chapman) uit een KWPN-moeder van Obelisk x Ferro. Blue Hors Zack en zijn zoon Sezuan zorgden met Bergjoholms Valbonne (mv. Epson x Favorit) en Shizeido GJ (mv. Danzas x Bellini). Voor vreemd bloed zou het KWPN de blik ook noordelijk kunnen richten in plaats van naar het Zuiden (PRE en Lusitano).

Americano GJ (Black Coffee x Obelisk) – Foto: Laila Berglund

Nederlandse inzendingen halen het niet

Vijf Nederlandse inzendingen verschenen op de Zweedse keuring. De Frans gefokte Edgar d’App des Forêt (v. Chacco Rouge) van de VDL Stud, de door Sietse van Dellen gefokte Innocent (v. Zambesi), de door familie Andeweg gefokte Jardeaux (v. Ferdeaux) en de door Th. Gelink gefokte Klondike (v. Grand Slam VDL). Zij haalden de eindstreep niet.

Jack ook Zweeds goedgekeurd

De vijfde Nederlandse hengst is de KWPN goedgekeurde Jack (Fernando H x Colino), die direct door mocht naar de tweede fase van de Zweedse Bruksprov en alleen op exterieur beoordeeld werd. De door P.H. van Elk gefokte hengst van Egbert Schep, de Gransbo Stutteri en Johan Ifverson werd vorig najaar bij het KWPN ingeschreven met 80 punten. Ook de hengsten Kannando Hästak (v. Kannan), Fidelio ASK (v. Favorit ASK), Utrillo Hästak (v. Camargue), For Ever Jump (v. For Pleasure), Singular LS la Silla (v. Fergar Mail), Cascari (v. Cassini I), Crown Z (v. Carthago Z) werden goedgekeurd na de exterieurkeuring.

Bekijk hier een interview van Equisport.tv met testruiters Theo Hanzon en Minna Telde:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl