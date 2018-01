Hans Peter Minderhoud zat de eerste jaren in het zadel van Uptown. Na een korte periode naar Duitsland te zijn verhuurd, was Marjolein Hart de laatste die in Nederland plaatsnam in het zadel van Uptown. “Daarna is hij naar de Verenigde Staten gegaan”, vertelt mede-eigenaar Toine Hoefs.

Quarantaine

“Het was de bedoeling dat hij verder zou gaan als dekhengst, maar dat is uitgelopen op een sneu verhaal. Hij moest na zijn vliegreis in quarantaine, maar op de laatste dag schoot er een testikel naar binnen en moest hij met spoed worden gecastreerd.”

Blessure

Pech bleef de inmiddels zeventienjarige Uptown achtervolgen. “Hij liep een blessure op aan zijn meniscus. Dat is genezen en hij is weer teruggekomen in het werk, maar nooit meer in de wedstrijden”, vervolgt Hoefs. “Inmiddels geniet hij volop van zijn pensioen. Hij komt lekker in de wei en op stal en ziet er stralend uit. Het is jammer dat het zo gelopen is, maar dat kan helaas met paarden gebeuren.”

Bojengel

In de fokkerij heeft zijn KWPN-goedgekeurde zoon Bojengel het stokje overgenomen. De hengst maakte vorig jaar zijn Intermediaire II-debuut met Tommie Visser in het zadel. Verder is Uptown grootvader van onder andere de goedgekeurde KWPN-hengst en verrichtingskampioen Inclusive (v. Everdale).

Grand Prix-zonen

Zoon Bløf komt met Deborah Pijpers uit op Grand Prix-niveau en zoon Bernardau met Stephanie Peters. “Uptown heeft een aantal hele fijne nakomelingen gegeven. Zelf heb ik er een paar in bezit gehad, maar die zijn inmiddels verkocht”, aldus Hoefs.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl