Holstein erkent Emerald

Onder Harrie Smolders won Emerald afgelopen weekend nog de Grote Prijs van Bordeaux. Net zo’n goede start als vorig jaar: toen hij begon met de winst in de Grote Prijs van Gent en vervolgens goede zaken deed in de Global Champions Tour (ruim 200.000 euro aan prijzengeld, waaronder de 99.000 euro van de GCT GP in Chantilly).

36 internationale nakomelingen

Over 2017 was Emerald de topper van de E-ranking van HorseTelex (hengsten met nafok tot en met 9 jaar/minimaal 20 nakomelingen). In 2017 liepen er van hem 36 nakomelingen in de internationale sport, waarbij onder andere Igor (Jos Verlooy), Jaguar van de Berghoeve (Matthew Sampson) en Iluna (Ramiro Quintano) flink wat punten voor hun vader verzamelden. Zoveel dat hij aan het einde van het jaar op 1 stond op de E-ranking van HorseTelex Results (lees hier meer).

Bron: Horseman.be