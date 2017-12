Holstein laat vijf hengsten met ‘vreemd’ bloed toe voor de fokkerij

Het Holsteiner Verband, dat een zuivere fokkerij hoog in het vaandel heeft staan, laat heel beperkt hengsten met vreemd bloed toe, als deze hengsten op sport- en/of fokkerijgebied bijzonder presteren.

Escolar

De achtjarige Estobar NRW-zoon Escolar stond dit jaar, bij de eerste keer dat zijn fokwaarde bij het FN werd berekend, direct op de eerste plaats met een fokwaarde van 169 en een zekerheid van 82%. De Bundeskampioen van 2012 was eerder al goedgekeurd bij het Südd. Verb., Oldbg, Westf en Rheinland en wordt internationaal in de Lichte Tour uitgebracht door Hubertus Schmidt. In de finale van de Nürnberger Burg Pokal eindigde Escolar vorige week op de tweede plaats. De hengst werd fantastisch voorgesteld in deze finale en kreeg meerdere negens op het protocol. Een foutje in de laatste galopversterking kostte hem de overwinning.

All Star

De Hannoveraanse Grand Prix-hengst All Star (v. Argentinus) was nog niet bij een ander stamboek goedgekeurd, maar heeft sportief gezien een uitstekend CV. Zo was de hengst dit jaar met zijn Ierse ruiter Denis Lynch onderdeel van het Ierse team dat goud won op het EK in Zweden. Verder behaalde All Star het afgelopen jaar meerdere top 5-klasseringen in CSI5*-rubrieken over 1,55m en 1,60m.

Forsyth

De 22-jarige For Pleasure-zoon Forsyth had al een dekbrevet voor het Hannoveraner Verband. Als vader is Forsyth vooral bekend als vader van Fine Lady 5, die met Eric Lamaze brons won in Rio de Janeiro en daarvoor onder meer de GP van Hagen won met Holger Wulschner. Zelf was de hengst in de sport met Nicole Wenz en Franziska Baum-Gundlach succesvol in de klasse S. In 2001 kreeg de hengst op de Bundeschampionat het topcijfer 9,6. Van 2003 tot 2006 was Forsyth onder Toni Haßmann internationaal actief tot driesterrenniveau.

Halifax van het Kluizebos

BWP-hengst Halifax van het Kluizebos (v. Heartbreaker) voert de WBFSH-ranking aan bij de springpaarden. Onder zijn ruiter Lorenzo de Luca waren er overwinningen in Mexico, Miami, Cannes en Parijs. De fokker van Halifax van het Kluizebos werd begin deze maand in Genève gehuldigd als Fokker van het Jaar.

Quabri de l’Isle

De Selle Francais-hengst Quabri de L’Isle (v. Kannan) was al goedgekeurd bij het SF en Os en werd dit jaar door het KWPN erkend. De Kannan-zoon is zelf zeer succesvol op het hoogste niveau. Zo won Quabri de l’Isle dit jaar de Rolex Grand Prix van Versailles én die in Calgary, maar schreef ook in 2016 de Rolex Grand Prix van Genève op zijn naam.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Zuechterforum