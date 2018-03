Holstein scoort met Del Arko en Denver

Verreweg de hoogste punten waren er dus voor de Fransman Del Arko d’Henvet (v. Tsunami de Hus), die op de Franse keuring werd aangeschaft door het Holsteiner Verband. Deze hengst was een van de vrijspringtoppers van de SF-keuring (met 16,69 punten) en werd dit voorjaar goedgekeurd in Holstein via het ‘Zuchtversuch’. Vorig jaar liep hij naar een 9,4 in de 14-dagentest en in de sporttest was er een 8,5 voor de galop, 9,8 voor het vermogen, 9,5 voor de manieren, 9,6 voor de rittigkeit en een 9,5 voor de totaalindruk.

Del Arko d’Henvet (v. Tsunami de Hus):



Testtoppers

Bij de vijfjarigen scoorden maar liefst vier hengsten boven de 9 gemiddeld. Een 9,17 was er voor Stakkolenksy (Stakkato x Cornet Obolensky), die vorig jaar ook al een overtuigende sporttest. liep Deze hengst, die 2015 werd goedgekeurd, maar in 2016 geen test aflegde, kwam in de 14-dagentest in Schlieckau gemiddeld uit op een 9,15 voor de springonderdelen. Checkter (Cellestial x Lord Pezi) is ook zo’n testtopper. Vorig jaar scoorde hij in de sporttest een 9,66, dit jaar kwam hij uit op een 9,13.

Eldorado van de Zeshoek

Team Nijhofs Eldorado van de Zeshoek tekent voor het vaderschap van de met een 9,08 beoordeelde El Amigo (mv. Cassini I). Deze schimmelhengst werd als 2,5-jarige goedgekeurd op de Brandenburger keuring en scoorde in 2016 in de 14-dagentest in Schlieckau een 8,28 voor de springonderdelen. De hengst van een particuliere eigenaar (Josef Machui) meet zich nu met de beste hengsten van de jaargang. Net onder de 9 zat Paul Schockemöhles Kanndarco (v. Kannan) met een 8,77.

Treffen van kampioenen

Bij de vierjarige springhengsten was het een treffen van kampioenen. De voor 620.000 euro geveilde kampioen van de Westfaalse keuring Karajan (Kannan x Verdi) nam het op tegen de OS Kampioen Zinedream (Zinedine x Contender) en de Holsteiner kampioen Unlimited (Uriko x Casall). Hier ging een vierde met de hoogste score aan de haal, de vorig voorjaar door het Holsteiner Verband goedgekeurde Denver (Dinken x Lennon x Athlet Z). Deze hengst scoorde vorig jaar in de 14-dagentest gemiddeld een 8,5 voor de springonderdelen en kwam nu uit op een 9,03 (met een 9,5 voor het vermogen en 9’s voor galop, manieren en totaalindruk). Karajan kwam op net iets minder uit (9,02) en precies een 9 was er voor Zinedream. De Holsteiner kampioen Unlimited bleef ‘steken’ op een 8,48.

Veel uitvallers, geen hengsten gezakt

Geen enkele springhengst zakte voor de sporttest in Verden, maar daartegenover staat dat er een heel stel hengsten vooraf werden teruggetrokken.

Handige links

Uitslag

Catalogus

Denver (v. Dinken):



Bron: Paardenkrant-Horses.nl