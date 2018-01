Imagine neemt revanche in Subli Cup en verslaat Ivoli-E

De zes deelnemers in de finale voor vierjarigen (technisch gezien nu vijfjarigen) waren allemaal wat onder de indruk van de ambiance in de RAI. Bij de één resulteerde dat in flinke spanning, bij de ander verdween dat snel.

Lage score

Bij Ivy (Lord Leatherdale x Negro), zeker niet het minst getalenteerde paard in de finale, viel de score laag uit door spanning. De door Krista Kolijn voorgestelde merrie moest het doen met 75,4 punten en de laatste plaats. .

Harmonieuze voorstelling

De jury wilde duidelijk harmonieuze ritten zien in de vrije finaleproef. Dat deed de laatste starter Inferno (Everdale x Trento B) met Joyce van Opbergen ook op de derde plaats belanden met 79,6 punten. “Een mooi harmonieus beeld, het plaatje klopt”, aldus het jurycommentaar van Adriaan Hamoen. Tussen Inferno en Ivy kwam de ooit als Gelderse kampioenshengst gehuldigde Independent Little Me (v. Uno Don Diego) met Dinja van Liere terecht (75,6), die pas gisteren te horen kreeg dat ze mee mocht doen omdat Renate van Vliet de KWPN-goedgekeurde In Style terugtrok op het laatste moment.

Strijd

Zoals vooraf te voorspellen ging de echte strijd in de Subli-finale tussen de twee Dream Boy-merries. Imagine trok aan het langste eind. Met 84,2 punten won de bruine merrie met ruim 2 punten voorsprong van Ivoli-E onder Simone Both. Zij kreeg van de jury in Amsterdam 82 punten.

Uitslag

De warming-up van Imagine onder Bart Veeze:

Bron: Paardenkrant-Horses.nl