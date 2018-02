Imposantos wint spannend duel in klasse L

Spannend tot de laatste rit, zo kan de hengstencompetitie dressuur klasse L op de KWPN Hengstenkeuring genoemd worden. Imposantos (v. Wynton) met Bart Veeze en In Style met Renate van Vliet gingen met het gelijk aantal punten de finale in en deden ook in de laatste wedstrijd van de competitie weinig voor elkaar onder. Uiteindelijk scoorde Imposantos vandaag een punt meer dan zijn directe concurrent, waardoor hij de competitie op zijn naam schreef. De Wynton-zoon liep naar 89 punten, hetzelfde aantal dat Indian Rock (v. Apache) met Emmelie Scholtens ook noteerde. Zij werden daarom beide uitgeroepen tot dagwinnaar.