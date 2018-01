Izanula-N kwam als voorlaatste onder de hamer en het eerste bod was direct 50.000 euro. Daarna liep de prijs snel op tot de 105.000 euro. De vijfjarige merrie van Etoulon komt uit een van oorsprong Holsteinse merrielijn. Grootmoeder Roxynula-N (v. Nimmerdor) is een halfzus van het 1,50m springpaard Unlimited-N (v. Voltaire), de 1,40m springhengst No Limit (v. Nimmerdor). Nauw verwant is het 1,50m springpaard Chin Quidam VDL (v. Chin Chin), gereden door Darragh Kenney en Taizo Sugitani.

Veilingtoppers naar Tina Pol

Beide veilingtoppers reizen straks naar de Zwitserse stal van Tina Pol, die ook de hengst Happy Apple (v. Baltic VDL) voor 66.000 euro vastlegde. “Die kon ik niet laten lopen voor die prijs. We hadden eigenlijk vooral Izanula op het oog, maar het zijn er drie geworden”, lacht ze bescheiden. Op de foto met de veilingtopper wil ze liever niet. “Ik blijf liever op de achtergrond. Mag ik via de zijingang wegsluipen?”, lacht ze.

‘Bronislav gaat er mee aan de slag’

Afgelopen twee edities investeerde Tina Pol, die een goed oog heeft voor jong springtalent, al in drie veilingpaarden die in de ring opvallen met haar stalruiter Bronislav Chudyba. “Ik krijg wekelijks aanvragen voor ze, maar ik houd ze liever, zoals ik eigenlijk altijd doe. Maar het idee dat je op Sale of the Rising Stars topkwaliteitspaarden kan kopen die na een jaar nog meer waard zijn geworden, spreekt me wel aan. Bronislav is een goede ruiter. Hij gaat ermee aan de slag en kan paarden opleiden tot 1.60m niveau.”

Ton voor Zambesi-zoon Heartbreaker

De zesjarige Zambesi TN-zoon Heartbreaker vond een nieuwe eigenaar voor 100.000 euro. De bruine ruin stamt uit de Freiminka-stam die al veel internationale springpaarden bracht. Nauw verwant zijn Grand Prix-paarden als Esminka (v. Contador) en Vicar (v. Celano).

Indy MBF brengt 82.000 op

Voor 82.000 euro werd Indy MBF (v. Quasimodo van de Molendreef) verkocht. De vijfjarige merrie viel vorig jaar op in de Blom Cup voor vierjarige springpaarden met een 8,1 voor de wijze van springen. Ivo en Ellen Campagne van Stoeterij Sterrehof schaften de merrie aan. De Zirocco Blue-dochter Iwalinde werd voor 78.000 euro afgeslagen en zal naar Groot Brittannië vertrekken.

De vijftien paarden brachten in totaal 819.000 euro op, met een gemiddelde prijs van 54.600 euro.

Bron Paardenkrant-Horses.nl