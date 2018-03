Jazzuan, Fürst Jazz, Ibiza en Ironman in sporttest Münster

Jazzuan (Sezuan uit O.Esther v. Jazz) van fokker Ruud van Nobelen en eigenaar Jacatra BV werd in 2017 aangewezen voor het verrichtingsonderzoek maar liep dat tot op heden nog niet. Nu is hij, samen met 15 andere vierjarige hengsten, opgegeven voor de sporttest in Münster-Handorf aankomende donderdag en vrijdag. Op de startlijst bij de vierjarigen staat ook onder andere de Westfaalse reservekampioen Zoom (Zack x Don Schufro), die eerder al werd opgegeven voor een sporttest maar toen niet kwam opdagen.

Fürst Jazz, Ibiza en Ironman

Bij de vijfjarigen staan onder andere de door Pegasus Stables gefokte Fürst Jazz, de door Luc Boogert uit Winterswijk gefokte Ibiza en de door Yvonne Copal gefokte Ironman op de startlijst. Zij liepen in 2017 als vierjarige ook al een sporttest. Ibiza scoorde daarbij het hoogst (8,73 gemiddeld), Ironman kwam gemiddeld uit op een 7,88 en Fürst Jazz slaagde met een 7,77. In totaal zijn er 15 vijfjarige dressuurhengsten opgegeven voor de sporttest in Münster.

Springhengsten: BWP-veilingtoppers

Vandaag is de sporttest voor vier- en vijfjarige springhengsten al begonnen met de training, vanmiddag is het eerste officiële beoordelingsmoment: het parcoursspringen onder de eigen ruiter. Morgen neemt de testruiter in het zadel van de hengsten plaats. Bij de springhengsten zijn 12 vierjarigen en 11 vijfjarigen aangemeld. Onder de aangemelde hengsten de BWP-veilingtopper van 2017 (80.000 euro) Origi d’O (Diamant de Semilly x Toulon) en de BWP-veilingtopper van 2016 Zucchero d’Hyrencourt (Zandor Z x Elanville), die voor 64.000 euro door Gestüt Sprehe aangeschaft werd op de tweede fase van de BWP-hengstenkeuring. De derde fase liep hij nooit en ook in Duitsland heeft de hengst alleen een 14-dagentest (in 2016) gelopen. Hij werd in de eerste sporttest van dit jaar teruggetrokken. Ook de bij Het Maalwater gefokte Denton (Diamant de Semilly x Contendro I) staat op de startlijst.

