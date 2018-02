Jerveaux en Imposantos erkend bij Oldenburg

Jerveaux verdiende in het voorjaar van 2017 als verrichtingskampioen zijn goedkeuring bij het KWPN. Afgelopen weekend maakte hij op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch zijn opwachting in de presentatie van de nieuwe jaargang. Daar werd de hengst gepresenteerd door Bart Veeze.

Imposantos

Imposantos, eveneens in opleiding bij Veeze, won de KWPN Hengstencompetitie in de L dressuur. De zwarte hengst werd op basis van de 21-dagen durende verrichtingstest als dekhengst in het stamboek ingeschreven met 89 punten.

