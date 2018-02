Voor Van Uytert was er eigenlijk maar één koper mogelijk: “Ik zie Total U.S. echt als een Messi of een Ronaldo onder de paarden en dan is het heel belangrijk dat hij op het juiste adres terecht komt. Ik weet zeker dat Dinja ook heel ver met hem gekomen zou zijn, maar de combinatie van Total en Edward is ook geweldig. Kippenvel kreeg ik er van!”, vertelt de hengstenhouder, die Total gisteravond in Oosterbeek afleverde.

Gunnen

Van Uytert gunt Edward Gal de hengst als geen ander: “Ik heb de carriere van Edward en Nicole samen zien beginnen, met Cappucino en Risky Business, met Lingh en later met onze Gribaldi is het in een stroomversnelling gekomen. Ik weet zeker dat Total hier op zijn plaats is.”

Dekkerij

Total US werd na het najaarsonderzoek in 2015 ingeschreven bij het KWPN, waarbij zijn verrichtingsrapportage vermeld dat de spermakwaliteit matig was. Dat werd later, in maart 2016 na een tweede onderzoek, aangepast naar voldoende.

“Hij heeft vorig jaar zo’n 130 merries gedekt. Dat is veel, maar niet extreem. Als hij wereldwijd 400 merries zou kunnen dekken, zou het misschien nog weer iets anders liggen.” In totaal heeft Total U.S. nu 141 nakomelingen bij het KWPN, daarvan werden er 70 geboren in 2017.

