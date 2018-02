Jos Lansink: ‘Normaal verkoop ik niks uit Valentina’

“Normaal verkoop ik niks uit Valentina, maar ze bleven maar aandringen. Uiteindelijk heb ik toch ja gezegd omdat ik nog twee embryo’s uit Valentina heb”, vertelt Jos Lansink, die zelf ook deelneemt aan het internationaal concours op de Sharjah Equestrian and Racing Club.

Valentina van ’t Heike (Nabab de Reve x Lys de Darmen), geboren bij Karel Boonen, staat hoog bij Lansink. “Tweede in de Global Champions Tour finale, Olympische Spelen in London gelopen en op de Wereldruiterspelen een medaille gewonnen. Daar komt bij dat ze zich als fokmerrie al bewezen heeft via Epleasure van ‘t Heike en Boomer van ‘t Heike. Die wonnen een keer op dezelfde dag een Grote Prijs, Epleasure in Parijs en Boomer in Hengelo. Van hoeveel Grand Prix-merries kun je zeggen dat ze ook zeer goed fokken?”

De combinatie met Casall, die vrijwel alles heeft gewonnen wat een springpaard kan winnen waaronder de overall Global Champions Tour, maakt het aanstaande veulen extra interessant. “Ik verwacht zelf nog een paar Cumano’s uit Valentina en heb er zelf nakomelingen uit van Chacco Blue, For Pleasure, Aganix du Seigneur en King Julio, een jonge King Kolibri. Dit jaar gaat ze bij For Pleasure, Aganix en zelf Carthago. Cumano en Carthago gaan dan via de icsi methode en daarvoor staat Valentina in Italië omdat ze daar veel successen met deze techniek boeken.”

Jos Lansink zal de embryoveiling morgen met belangstelling volgen. “In feite is het gewoon hoop verkopen. Het is al een lange weg voordat je een internationaal springpaard hebt, met een embryo moet je nog langer wachten. Aan de andere kant, uit zo’n bewezen stam, is ‘t het wachten wel waard. Normaal komt van een paard als Valentina niks te koop. Als het veulen geboren was, had ik deze aangehouden en later alle kansen gegeven om zich optimaal te ontwikkelen als sportpaard. Daar blijf je gewoon in geloven. Het kan haast niet dat het niet goed is”, vertelt Jos Lansink.

Inmiddels is Jos Lansink al een maand in de Arabische Emiraten met zeven paarden. “Ik ben hier samen met Pieter Clemens en onze groom, die hier vorige week nog vierde werd in de CSI2* Grote Prijs. Ik was hier al eens geweest, maar had nog nooit zelf gereden. Ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben van het niveau in dit land en zeker van de organisatie van de wedstrijden. Als je naar Wellington of Vilamoura gaat, rij je altijd in dezelfde ring met hetzelfde materiaal. Hier hebben ze continu andere Europese parcoursbouwers, andere pistes en ander hindernismateriaal. Het niveau is inmiddels vergelijkbaar met bij ons. Je moet niet denken dat je hier zo maar een paar strikjes meekrijgt.”

Bron: De Paardenkrant / Horses.nl – Flanders Foal Auction