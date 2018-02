Wie nog aasde kampioensringhengst Kaiman (cat.nr 357 v. Dark Pleasure x Gribaldi x Krack C) van M. Heilig uit Oude Niedorp heeft pech. Eugène Reesink en Jan Pieter Dalsem waren er afgelopen woensdag al bij. Zij zijn de nieuwe eigenaren van de door J.A. en B. Naber uit Vredenheim gefokte hengst die later vandaag in de kampioensring loopt.