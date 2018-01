Column Ria Hekkert: KWPN-hart

Afgelopen zaterdag zag ik tuigpaardenfokkers met een goedgevulde tas met proviand vanaf het Uddelermeer met de schoongepoetste zondagse schoenen door de blubber een weg zoeken richting het KWPN-centrum. Daar aangekomen mochten ze – na betaling – op een ongelukkig gebouwde tribune plaatsnemen. Daar waar de rijpaardfokkers gratis naar de voorselectie kunnen, worden de trouwe tuigpaardliefhebbers een poot uitgedraaid. En als zij straks naar Den Bosch gaan voor de aanwijzing van de jonge hengsten en de bloedstollende strijd om de Oregontrofee, moeten ze weer betalen voor die paar uurtjes.

Foute conclusie

Deze fokkers vormen het hart van de vereniging. Ze blijven fokken, al leveren hun veulens niet altijd de kostprijs op, en klagen niet. Ze bezoeken trouw alle evenementen, want huis achter de computer kijken is geen optie. Dit betekent wel dat er door het statistiekbureau van het KWPN niet zoveel clicks op tuigpaardengebied geteld worden en gemakshalve dan maar geconstateerd wordt dat er niet zoveel interesse is. Een foute conclusie: ze clicken niet, ze gaan om zelf te zien en te horen wat er speelt. Een wijs besluit overigens, want wat KWPN TV voor de tuigpaarden biedt, lijkt meer op een babbelbox voor mensen die seniel zijn.

Denk terug

Afgelopen zaterdag krabde ik me toch echt achter de oren bij de door het stamboek georganiseerde shownummers. Ken uw leden en weet wat ze willen zien! Ik denk dat nog een extra rondje van de hengsten hen meer plezier had gedaan. Was een showblok rondom de ontwikkeling in de fokkerij met de hackneyhengsten Plain’s Liberator, Sir Arie, Bocellie en hun nafok niet zinvoller geweest dan te preken over bloedverversing? Een gemiste kans. KWPN ga de boer op, denk terug aan de tijd van de UTV toen Jan en alleman met een hart voor tuigpaarden alles aan elkaar knoopte en een fantastisch show maakte zonder dat financieel gewin de boventoon voerde.

In de etalage

Als de Fokkerijraad bloedverversing wil, doe dan ook iets om de fokkers te overtuigen. Verruil de bolhoed voor een paar klompen of laarzen en denk niet eerst aan uw positie, maar namens wie u daar zit. KWPN weet dat dit publiek op leeftijd is en zorg dan voor vervoer van de parkeerplaats naar het centrum. En zet bovenal uw exclusieve tuigpaard in de etalage ten goede van uw fokkers, uw leden die het hart van uw vereniging vormen.

Ria Hekkert, freelance redacteur