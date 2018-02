Governor levert kampioen uit eerste jaargang

De jaargangsgenoten en Totilas-zonen Governor en Glock’s Toto jr wedijveren nog steeds vrolijk door. Nu ook in de fokkerij met de eerste hengstenjaargang. In de hengstencompetitie moest Governor meermaals het onderspit delven, maar maar in de kampioensring bestond er weinig twijfel over: de Governor-zoon was de absolute publiekslieveling en de jury koos ook voor cat.nr 553 Kremlin MD (mv Rousseau x United x Gribaldi) van Louis en Gabriëlle Röst.