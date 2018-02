In veruit de snelste tijd (38.74) wint Ipsthar met de 19-jarige Bas Moerings de Hengstencompetitie én de dagprijs in de klasse L. De zoon van Denzel v ’t Meulenhof maakte geen enkele fout in de acht parcoursen van de competitie. Hetzelfde geldt voor de fenomenaal springende I Am Codex, die als tweede eindige in de competitie.