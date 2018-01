Volle zus Indian Rock naar 84 punten in IBOP

Bij de dressuurmerries slaagden 9 van de 13 aangeboden merries slaagden voor deze aanlegtest.

Complete dressuurmerrie

Met 84 punten werd Jesjena (Apache uit de NMK-kampioene Crisjena keur IBOP-dres van Vivaldi, fokker J. de Bruijn uit Schelluinen) van Ad Valk door inspecteurs Reijne en Trommelen het hoogst beoordeeld. De merrie werd voorgesteld door Martine van Vliet.

“Dit is een hele complete dressuurmerrie met drie goede basisgangen, waaronder een hele goede, bergopwaartse galop. Jesjena leverde als drachtige, net vierjarige merrie een optimale prestatie vandaag. Ze toonde in alles heel veel gemak, lichtvoetigheid en souplesse. Aansluitend konden we haar ook met het sterpredicaat belonen dankzij een score van 80 punten voor het exterieur. Ze is een goed ontwikkelde, rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en correct fundament heeft”, sprak inspecteur Petro Trommelen.

80,5 punten voor Jiva

Met 80,5 punten liet ook de Everdale-merrie Jiva (uit Lavendel ster prest van Frühling, fokker A. van den Broek uit Heeswijk-Dinther) van W.L. Plaizier uit Heerjansdam een goede verrichting zien vandaag. Zij was al voorlopig keur en PROK, en verdiende dankzij haar goede IBOP-resultaat vandaag het felbegeerde elitepredicaat. “Deze merrie was nog iets groen, maar ze straalt veel macht uit en beweegt met veel zelfhouding. Ze heeft een sterke draf en kan daarin al goed verruimen. Ook de galop kenmerkt zich door gemak en afdruk. Bovendien konden we Jiva voor de souplesse, net als voor haar draf, een 8.5 geven.”

9,5 voor reflexen van Hevade

Ook bij de springmerries werd een heel goed slagingspercentage behaald, hoewel het gemiddelde niveau hier wel wat lager lager. Van de zeven merries slaagden er zes, waarvan de zesjarige Hevade (Quasimodo Z uit Nevade keur prest van Jonggor’s Ajonc) van fokker Mart Stienen uit Nederweert de beste indruk maakte.

Haar sterkste punt bleken haar watervlugge reflexen. “Deze merrie was bij de springmerries een positieve uitschieter. Ze heeft ongelooflijk goede reflexen en kwam niet in de buurt van de eerste paal. Voor dat onderdeel hebben we haar een 9,5 kunnen geven! Ze is een hele scherpe, voorzichtige merrie met een goede instelling en rijdbaarheid”, lichtte Trommelen toe.

Bron: KWPN