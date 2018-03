Vier oudere hengsten Zangersheide goedgekeurd

De inmiddels gepensioneerde Cabrio van de Heffinck (Cassini I x Calato) nam eind vorig jaar op Jumping Mechelen afscheid van de sport. Hij was op het hoogste niveau actief met Ludo en Olivier Philippaerts en won in 2012 onder andere de Grote Prijs van Calgary. In dat jaar werd hij gekroond tot Belgisch Paard van het Jaar.

Aanvoerder HorseTelex Ranking

Vingino (Voltaire x Cassini I) is aanvoerder van de HorseTelex Results D-Ranking. Hij werd gefokt door familie Albers uit Valthermond en op jonge leeftijd ontdekt door Reini Tewis. Momenteel wordt hij gereden door de Duitser Tobias Bachl, die hem op 1,45 m-niveau start.

Heartbeat

Eind vorig jaar verhuisde Heartbeat (Heartbreaker x G. Ramiro Z) naar Stoeterij Zangersheide. De zeventienjarige hengst maakte in 2008 zijn internationale debuut onder Torben Frandsen en won in 2015 de Breeders Trophy.

Pensioen in Frankrijk

Camiro de Haar Z (Chellano x G. Ramiro Z) sprong onder drie Ierse ruiters, Richard James Howley, David Blake en Paul O’Shea. Na zijn sportcarrière werd de achttienjarige hengst verkocht naar Frankrijk.

