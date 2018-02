Prijzen zoals onder andere in Duitsland worden in Nederland op de KWPN Select Sale nog steeds niet betaald. Zelfs met een flink aantal aangewezen hengsten in de veilen was het af en toe trekken en duwen voor veilingmeester Frederik de Backer. De topper is met 75.000 euro de aangewezen cat.nr 454 (Jazz x Totilas). Hieronder alle prijzen.