Jan Vinks Chat Botte du Ruisseau Z erkend door KWPN

De tienjarige voshengst Chat Botte du Ruisseau Z heeft nog niet op het hoogste niveau gelopen. In het persbericht van het KWPN wordt gesproken over successen tot en met 1,55m-niveau en het stamboek noemt daarbij de 5e plaats in de Grote Prijs van Mechelen (1,50m), de verdienstelijke prestatie in de CSI 5* Grand Prix van Madrid (die de Casall-zoon niet gelopen heeft), de derde plaats in de Grote Prijs van Arnhem (CSI3*/1,55m) en de achtste plaats in de Sires of the World-rubriek op Lanaken (1,50m).

Ontdekt op Z-Festival

Chat Botte du Ruisseau Z is een zoon van Casall en een halfbroer van de Heartbreaker-merrie Heidi du Ruisseau die onder Edwina Tops succesvol was. Hij werd als driejarige ontdekt in het vrijspringen op het Zangersheide festival. Hij debuteerde onder Sébastien Berlemont en onder José Thiry liep Chat Botté du Ruisseau zijn eerste internationale wedstrijden.

Aansprekende en goed ontwikkelde hengst

Het KWPN spreekt in het exterieurrapport van een aansprekende rijtypische en goed ontwikkelde hengst die ruim voldoende in het rechthoeksmodel staat. Verder worden een goede hals, schouder, schoft, een licht gezonken rug, een goede croupe en broekspier, een goed fundament en goede voeten genoemd. Het voorbeen is iets onderstandig maar wel correct, aldus het KWPN. De stap en draf zijn voldoende.

