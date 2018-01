KWPN erkent Zonik

In het exterieurrapport van Zonik wordt gesproken over een goed ontwikkelde hengst die goed in het rechthoeksmodel staat met een iets neerwaartse romprichting. Verder spreekt het KWPN onder andere van een goede schoft- en schouderpartij, een goede croupe en broekspier, een goed fundament, een goede draf en stap, een zwaar bespierde hals, een zware hoofd-halsverbinding, een gezonken rug en een iets onderstandig voorbeen (rechtsvoor licht frans).

Blue Hors en Helgstrand

Aan de basis van Zonik staan Stoeterij Blue Hors en Andreas Helgstrand, die in 2008 – toen Zonik werd geboren – nog werkte voor de stoeterij. Zonik komt uit de eerste jaargang van Blue Hors Zack (Rousseau x Jazz), die Esben Møller voor 430.000 euro aankocht op de KWPN-keuring 2007. Hij werd kampioen onder de naam Zagreb, maar dat werd in Denemarken snel veranderd in Zack. Vanwege het scherpe ‘zackige’ achterbeen.

Eerste jaren

Een van de merries die Zack in het eerste jaar dekte was Romanik (Romanov x Don Schufro) van Linette Muus Jæger uit Avlum (zij fokte ook Sezuan!). In 2008 werd Zonik geboren. Aan het einde van dat jaar vertrok Helgstrand bij Blue Hors. Een paar dagen na de Olympische Spelen in Hong Kong nam hij ontslag. Zonik kwam niet in handen van Blue Hors, maar van Helgstrand. Net zoals de moeder overigens, die hij nu in gedeeld bezit heeft met Stoeterij Straight Horse van Mogens Pedersen.

Premiehengst

Een paar jaar later in 2011, kwam Helgstrand met Zonik op de Deense hengstenkeuring. De imponerende zwarte werd goedgekeurd en geprimeerd. De kampioenstitel ging aan zijn neus voorbij, die was voor ERA Dancing Hit. Diezelfde ERA Dancing Hit (v. UNO Don Diego) liep hem ook in de 35-dagentest in het najaar van 2011 voorbij met een score van 898,5 punten. Zonik kreeg 831,5 punten. De eerste twee jaar dekte Zonik bij Paul Schockemöhle.

Deens jonge paardenkampioenschap

Daarna volgde in 2012 een zegetocht, waarmee Zonik internationaal op de kaart kwam te staan. ERA Dancing Hit moest kort voor de keuring in 2012 ingeslapen worden vanwege een ongeluk bij het longeren. Op de keuring bij het kampioenschap voor vierjarige hengsten liep Zonik onbedreigd naar de zege. Hij won in het najaar van 2012 het kampioenschap voor vierjarige Deense dressuurpaarden met onder andere een 10 voor de draf en een 9,5 voor de galop en de rittigkeit.

Grand Prix

Daar werd hij ontdekt door Team Glock, dat op het kampioenschap aanwezig was omdat Edward Gal gastruiter was. Zonik werd in Nederland klaargestoomd voor het grote werk. Vorig jaar mei debuteerde Zonik onder Edward Gal – na vele successen in de Lichte Tour – in de koningsklasse. Direct in het eerste seizoen won het duo het Nederlands kampioenschap en ook het Wereldbekerdebuut (Londen/december 2017) werd gewonnen.

Bron: KWPN / Paardenkrant-Horses.nl