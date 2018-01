KWPN in het gebied van de commissionairs

Een Amerikaanse op zoek naar een dressuurpaard stuurt een mailtje aan het KWPN waarin ze haar wensen voor een nieuw paard kenbaar maakt. In een reactie van de afdeling afzetbevordering van het KWPN wordt ze doorverwezen naar drie handelaren met het verzoek vooral even te melden dat de doorverwijzing via het KWPN komt.

Geen kwaad

Het stamboek in het gebied van de commissionairs. Een vereniging met duizenden leden, waarvan er misschien wel honderd een paard voor de betreffende klant hebben, ziet zelf geen kwaad in deze werkwijze. In een schriftelijke reactie laat Charlotte Dekker, woordvoerder van het KWPN, weten dat bij dergelijke verzoeken eerst wordt gekeken naar de KWPN Marktplaats en de aanvraag wordt geplaatst op de pagina ‘Paard gezocht‘.

Aanbieders polsen

Maar wat nou als er geen passende paarden op KWPN Marktplaats staan of als reacties uitblijven op de pagina ‘Paard gezocht’? Hadden de drie betreffende handelaren in dit geval gereageerd op ‘Paard gezocht’? Nee.

“Indien we niet genoeg reacties ontvangen en/of op KWPN Marktplaats geen passende paarden zien, kan het zijn dat wij een aantal aanbieders polsen, zoals ook in dit geval. Een aantal aanbieders gaf aan op dit moment geen paarden te hebben die aan het profiel voldoen of hierop terug te komen, de adressen die wel over passende paarden beschikten zijn doorgegeven. Wanneer er meer aanbieders van relevante paarden zich melden, worden deze ook doorgegeven. Dit is een kosteloze dienst ter ondersteuning van de afzetbevordering”, aldus Dekker.

Reacties Frans Burgers en Kees van den Oetelaar

Lees deze week meer over deze gang van zaken in de Paardenkrant. VSN-voorzitter Frans Burgers en handelaar Kees van den Oetelaar (die meldt nog nooit een klant via het KWPN over de vloer te hebben gehad) reageren.

