“Om toch nog een sportpaard over te houden, hebben we besloten hem te ruinen”, aldus Campagne over de in 2014 met 77,5 punten ingeschreven hengst. Great Blue bracht tot en met 2016 in totaal 67 veulens bij het KWPN.

In de sport verscheen hij onder Caroline Müller vorig jaar enkele malen in 1,30m-proeven. In het najaar van 2017 werd bekend dat hij vanwege de zwangerschap van Müller ondergebracht is bij Stal Houtzager-Kayser.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl