KWPN-hengst Grappa naar Jean-René Luijmes: ‘Een enorme kans’

Jean-René Luijmes werd een maand geleden benaderd met de vraag of hij Grappa wilde rijden. “Omdat Adelinde te druk is met haar andere paarden, zochten de eigenaren een ruiter om Grappa meer in the picture te rijden”, legt Luijmes uit. “In eerste instantie hadden we een proefperiode van twee maanden afgesproken, maar nu al zijn zowel Aris, familie Woudsma als ik zo enthousiast dat ik hem blijf rijden.”

Debuut in Den Bosch

Het eerste optreden van de nieuwe combinatie wordt op de KWPN Hengstenkeuring in Den Bosch. “Ondanks dat Grappa dit jaar het voortraject niet gelopen heeft, mogen we meerijden in de finale van de hengstencompetie van de klasse Z. Ik vind het super gaaf om hem in Den Bosch te laten zien en daar begint voor de fokkers toch het dekseizoen.” Daarna hoopt Luijmes de hengst in het Z2 of het ZZ-Licht uit te brengen en van de zomer in het ZZ-Zwaar. “Hij wordt nu zeven en zo kunnen we het niveau rustig opbouwen.”

Groot compliment

Luijmes beschouwt het als een groot compliment dat hij gevraagd is om de hengst te rijden. “Het is voor mij een enorme kans om zo’n paard te gaan rijden. Voor de echte topruiters komt Grappa nu misschien net nog een tikkie te kort. Aris had mij op concours zijn rijden en wilde mij graag de kans geven. Dat is ook een compliment voor mij. Ik hoop dat ik alles eruit kan halen wat er in zit.”

Cool tussen de oren

Aanvankelijk moest Grappa wat wennen op de stal van Luijmes, waar momenteel hoofdzakelijk merries staan. “Hij was behoorlijk druk en veel hengst maar nu gaat dat heel goed. Met rijden was hij gelijk heel braaf. Hij heeft een fijn meewerkend karakter en is cool tussen de oren. Maar iedereen rijdt net wat anders en we werken er nu aan om samen een combinatie te worden.”

Pavo Cup en hengstencompetitie

Grappa werd in het voorjaar van 2015 met 76,5 punten goedgekeurd bij het KWPN. Zijn cijferlijst bestond uit een 8,5 voor de stap, 7 voor de draf, 8 voor de galop, 7 voor souplesse, houding en balans en een 8 voor de rijdbaarheid en bewerkbaarheid. Hij liep als vier- en vijfjarige in de Pavo Cup en Adelinde Cornelissen reed hem in de hengstencompetitie.

