“Irvington was een tijdje niet helemaal lekker en dat werd erger. Bij controle bleek hij een liesprobleem te hebben”, legt Wiebe Yde van de Lageweg uit. “De castratie moest direct gebeuren, we hadden geen andere keus. Zoiets kan gebeuren maar we vinden het heel jammer.”

Verder als sportpaard

Inmiddels is de ruin weer thuis. “Invington krijgt nu een poosje rust. Daarna kan hij weer aan het werk en gaat hij verder als sportpaard”, besluit Van de Lageweg.

Eerste KWPN-hengst van Dallas VDL

Irvington was de eerste bij het KWPN goedgekeurde zoon van Dallas VDL, die door Jur Vrieling in de internationale sport wordt uitgebracht. In het KWPN verrichtingsonderzoek slaagde de door familie Veltmaat uit Lemelerveld gefokte Irvington met een cijferlijst met hoofdzakelijk 8-en, waardoor hij op 79 punten uitkwam.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl