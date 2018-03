In de nasleep van de Zangersheide-hengstenkeuring is KWPN-kampioen Kannan Jr (Cornet Obolensky x Quick Star) goedgekeurd voor de Z-dekdienst. Het fokproduct van de eigenaren Sjaak van der Lei en Wobbe Kramer verschijnt komend najaar in het verrichtingsonderzoek van het KWPN.