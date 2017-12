Laat je horen! Vijf voor twaalf

Klik hier voor de overzichtspagina met instructies en spelregels.

KWPN géén koploper WBFSH zonder JFFK-vrije dressuurpaarden

Waar gaat het naar toe met de Nederlandse dressuurpaardenfokkerij? Horses.nl berichtte op 25 november als volgt: “Of de KWPN-fokker wat heeft aan de acht ingeschreven hengsten is de vraag. Qua bloedspreiding voegt de nieuwe lichting weinig toe…” Ook de bloedvoering van de recente kampioenen van de hengstenkeuring is zeer verontrustend:

– Kampioen 2017 = 2x Ferro, 1x Jazz, 1x Krack C

– Kampioen 2016 = 2x Jazz, 2x Krack C

– Kampioen 2013 = 2x Ferro, 2x Flemmingh

Echter, het KWPN staat fier bovenaan in de WBFSH-ranking, met dank aan paarden met een JFFK -vrije bloedvoering (!): Cosmo, Verdades, Voice. Omgekeerd zou het KWPN géén koploper zijn zonder deze JFFK-vrije dressuurpaarden…

Desondanks dreigt de onderliggende dressuurpaardenpopulatie te worden overspoeld door JFFK-bloed, sterker nog: het inteeltspook ligt op de loer. Als er snel ingegrepen wordt, kunnen waardevolle bloedlijnen uit de volle breedte van ons stamboek gebruikt worden om verdere toename van inteelt te voorkomen. Als het KWPN tijdig actie onderneemt en hiervoor een commissie instelt, kan worden voorkomen dat de gezondheid van onze populatie op het spel wordt gezet.

Te hoge verwantschap

De vraag is met welke merries de fokker naar bovengenoemde JFFK-hengsten gaat? Commercieel gezien kan hij deze bij heel veel merries gebruiken, maar foktechnisch is dit een regelrecht gevaar voor de dressuurpaarden populatie omdat veel merries deze bloedvoering ook al hebben. Het resultaat is een te hoge verwantschap (inteelt) met als gevolg een groot risico voor erfelijke gebreken en ziekten.

Huidige internationalisatie veroorzaakt mogelijk wereldwijd probleem

Hoe zit het dan met buitenlandse hengsten? Enkele goedbedoelende hengstenhouders halen het bloed van Donnerhall/De Niro, Rubinstein en Florestan naar Nederland. Bij veelvuldig gebruik is de populatie in één à twee generaties echter ook doordrenkt van deze hengsten en doet zich hetzelfde probleem voor. Bij de huidige enorme internationalisatie van de fokkerij is er op termijn mogelijk zelfs Europa- en wereldwijd een probleem.

Commissie ter voorkoming toename inteelt

Waar ligt de oplossing? Er moet gezocht worden naar vrije bloedvoeringen in de volle breedte van de eigen KWPN-populatie waarmee bewust JFFK-vrij gefokt wordt, waardoor deze merrielijnen behouden blijven en daarmee de toekomst van de fokkerij wordt gewaarborgd. Voor het veiligstellen van de gezondheid van onze dressuurpaarden populatie is het noodzakelijk dat het KWPN budget vrijmaakt en een commissie aanstelt die actief beleid maakt ‘ter voorkoming van toename van inteelt in de dressuurpaardenfokkerij’. Uiteraard ook met een stuurgroep ter bewaking van de voortgang.

Waarom moet het stamboek hier zijn verantwoordelijkheid nemen? Ten eerste is de gezondheid van doorslaggevend belang voor een succesvolle toekomst van het stamboek. Ten tweede: door de commercialisatie van de fokkerij zijn de individuele acties van enkele fokkers en hengstenhouders geen lang leven beschoren, omdat deze fokproducten op korte termijn te weinig opleveren.

Enkele voorstellen ter stimulering van het JFFK-vrij dekken, waarvan de commissie de haalbaarheid kan onderzoeken:

IDS :

– Promoten JFFK-vrije hengsten in IDS middels artikelen mét fokadvies bij welke merries deze hengsten het beste passen. Op GP-niveau bijv. Scandic, Uphill, Ziesto etc. Maar zeker ook hengsten als bijv. Feel Good, Il Divo, Gotcha-Utopia etc.

– In alle rubrieken zoeken naar voorbeelden van JFFK-vrije fokproducten met goede prestaties in IBOP, EPTM, merriekeuringen of jonge paardencompetities en deze eruit lichten.

– Verbod op dekking als product >2% inteeltpercentage oplevert, op straffe van zware boete. Voorwaarde hiervoor is een betrouwbaar (niet manipuleerbaar) systeem voor de berekening van de inteeltpercentages.

– Financieel ondersteunen van hengstenhouders die JFFK-vrije hengsten aanbieden (bijv. dekgelden aanvullen tot 30 dekkingen), aangezien de exploitatie ervan soms weinig commercieel is.

– Subsidiëren fokkers bij gebruik dekhengsten met <1% verwachtschap vlg KWPN-lijst (bijv. dekgeld -/- € 250).

– Actief benaderen van fokkers met JFFK-vrije merries en ze een (vrijblijvend) dekadvies geven voor een JFFK-vrije hengst.

– Fokkersoverleg opzetten voor fokkers die geïnteresseerd zijn om JFFK-vrije merrielijnen in stand te houden. In periodieke overleggen kan het volgende besproken worden:

– Elkaar adviseren welke non-JFFK hengsten het best passen op welke merries, opdat kwaliteit fokproducten gewaarborgd blijft.

– Hoe kan de volle breedte van het stamboek gebruikt worden om alle waardevolle JFFK-vrije merrielijnen te behouden? Waarbij ook de discussie over het gebruik van Gelderse, springpaarden-, eventueel tuigpaarden- of misschien zelfs PRE-bloedlijnen niet uit de weg hoeft te worden gegaan (fokproducten van PRE-merries mogen tegenwoordig ook bij het KWPN worden opgenomen).

– Hoe om te gaan met commerciële belangen? Commercieel is het vaak zeer interessant om wél JFFK-hengsten te gebruiken en de rekeningen moeten natuurlijk ook betaald worden. Logisch dus dat het voor fokkers niet interessant is om ál hun fokmerries in te zetten voor het behoud van JFFK-vrije merrielijnen. Echter, misschien is er wel bereidheid voor het inzetten van 1 op de 3 dekkingen.

-Oprichten (kleine) fokkerij (deels) gefinancierd door stamboek, met als doel het opzoeken en in stand houden van vrije bloedlijnen voor de toekomst. Hiertoe worden, onder begeleiding van de commissie, merries/hengsten aangekocht uit (oudere) JFFK vrije bloedlijnen van bijvoorbeeld Aktion, Democraat, Cabochon, El Corona, Darwin, Houston, Junior STV, Uniform, Lancet, Oscar, Jetset D etc. Eén van de doelen moet ook zijn om regelmatig JFFK-vrije hengsten goedgekeurd te krijgen. Ook dient de kwaliteit van fokproducten gewaarborgd te blijven, omdat niemand belang heeft bij paarden zonder waarde.

– alléén hengsten toelaten zonder dubbele vaders in eerste 3 generaties, waarbij vader/moeder = 1e generatie.

– onderscheid in ‘beste’ en ‘foktechnisch meest interessante’ hengst, waarbij de laatste voldoet aan hierbovenstaande eis.

Budget

Net als voor genetisch onderzoek, zou ook geld kunnen worden vrijgemaakt ter voorkoming van toename van inteelt. De gezondheid van de populatie staat tenslotte hoog op de agenda van het stamboek en is eerste voorwaarde voor het succes van de toekomst. Het beschikbaar stellen van budget lijkt om deze reden geen thema. Eventueel met hulp van sponsors die de fokkerij een warm hart toedragen.

Vijf voor twaalf

Uiteraard heeft het KWPN en zijn fokkers veel te danken aan de JFFK-hengsten. Maar we moeten de waarde van de JFFK-hengsten niet overschatten, aangezien de huidige kartrekkers ook geen JFFK-bloed in hun aderen hebben, maar juist tuigpaarden-, springpaarden- en Duits bloed. Met de huidige commerciële belangen wordt de keuze van de fokker steeds kleiner en de verleiding groter om bij JFFK-hengsten te dekken. Met alle gevaren van inteelt van dien. Oftewel mede gezien de afstamming van de nieuwe lichting goedgekeurde hengsten alsook de kampioenen van Den Bosch, is het vijf voor twaalf! Hoogste tijd om op zoek te gaan naar waardevolle bloedvoering binnen de eigen populatie en deze te behouden voor de toekomst, opdat het niet om zeep wordt geholpen door de commercie van het JFFK-bloed. Voor de grootste kans van slagen is het noodzakelijk dat het KWPN een commissie instelt die hier actief beleid voor maakt. Aangezien het KWPN de gezondheid hoog in het vaandel heeft staan, zou een budget hiervoor geen probleem moeten zijn.

Toekomstige goedkeuring Habanna x PRE?

In het kader van bovenstaande word ik erg blij van jonge hengsten als Habanna en Henkie. Hengsten die voortkomen uit de breedte van de eigen KWPN-populatie, de één uit een spring-moederlijn en de ander uit het Gelderse stamboek en allebei mét Grand Prix-bloed in de aderen.

Ook de naar de tweede bezichtiging doorverwezen Habanna x Alexandro P vind ik zeer hoopgevend. Persoonlijk, ben ik benieuwd of we in de toekomst ook een Habanna x PRE (uit Invasor, Grandioso of Fuego XII) kunnen verwelkomen in ons stamboek…

IH – fokker uit Limburg