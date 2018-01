Laatste selectiewedstrijd hengstencompetitie springen en dressuur in Zuidbroek

In het tussenklassement van de Anemone Horse Trucks Hengstencompetitie Dressuur leiden Indian Rock, Total U.S. en Gunner KS in hun klasses. Met een eerste plaats in Ermelo en een gedeeld tweede plaats in Kronenberg, gaat de Apache-zoon Indian Rock onder Emmelie Scholtens met 171 punten aan de leiding in de L klasse.

Total U.S. en Gunner KS leiden in zwaarste klassen

Ook in de klasse M gaat de hengst aan de leiding die in Ermelo won, en in Kronenberg tweede werd: Total U.S. (v. Totilas) onder Dinja van Liere. Als enige hengst in de klasse Z nam Gunner KS (v. Belissimo M) onder Dana van Lierop aan beide wedstrijden deel en gaat daarmee aan de leiding.

Springhengsten

Bij de vierjarige springhengsten hebben zeven hengsten in zowel Ermelo als Kronenberg nog geen enkele fout gemaakt, waarmee ze de voorlopige koppositie delen. Onder hen de KWPN-goedgekeurde hengsten I Am Codex (v. Codex One), Indian Gold (v. Cassini Gold), Invictus (v. El Salvador) en Ipsthar (v. Denzel van ’t Meulenhof). Dit belooft in vandaag opnieuw spannende sport op te leveren, zeker omdat de foutloze hengsten op de hielen worden gezeten door een heel stel hengsten met vier strafpunten.

Highway TN en Graziano leiden in M en Z

De KWPN-goedgekeurde hengst Highway M TN (v. Eldorado van de Zeshoek) won onder Zoï Snels de wedstrijd in Kronenberg en heeft de leiding in de tussenstand van de klasse M. Na twee tweede plaatsen kon de Baltic VDL-zoon Graziano onder Micky Morssinkhof de leiding in de klasse Z niet ontgaan. De hengst was nog met Steven Veldhuis vierde op het WK in Lanaken.

