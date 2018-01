Isabell Werth koopt DSP-kampioen met Landgestüt Brandenburg

De Brandenburger staat wilde met financiële steun van Madeleine Winter-Schulze op de DSP keuring in München-Riem nog net iets dieper in de buidel tasten dan Familie Rath-Linsenhoff. Na een spannend biedduel werden het Brandenburger Haupt- und Landgestüt in Neustadt-Dosse en de sponsor van Isabell Werth eigenaar van de DSP-dressuurkampioen cat.nr 46 (Dante Weltino x Fidertanz). Hij wordt straks fokhengst op de staatsstoeterij en sportpaard voor Werth.